Rete: Spagni Reffi subentra a Zeppa come Capogruppo Consigliare.

Nuovo Capogruppo Consigliare in casa Rete: Gian Matteo Zeppa verrà sostituito dal Consigliere Alberto Giordano Spagni Reffi. La richiesta di sostituzione, riferisce il movimento in una nota, era stata effettuata dallo stesso Zeppa qualche mese fa "per motivi personali, non riferibili alla sfera politica". Il capogruppo uscente rimarca comunque la volontà di portare avanti l'impegno politico per il movimento. Spagni Reffi è stato votato all'unanimità dal gruppo consiliare.

