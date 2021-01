Rete su decreto 'Caso titoli': “Percorrere tutte le strade per fare piena luce”

Sul decreto relativo al “caso titoli”, Rete esprime sostegno al Governo per la decisione di dare mandato all’Avvocatura di Stato per verificare le le risultanze dei relativi rinvii a giudizio. “Crediamo che si debbano percorrere tutte le strade per fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente la Repubblica, anche a costo di opporsi alle richieste di archiviazione". Il movimento si chiede “che fine abbiano fatto nelle indagini Confuorti, Grandoni e gli altri sodali, e come si possa dire che lo Stato ha perso decine di milioni in Banca Centrale e 110 milioni di fondi pensione, senza che nessuno “guidasse” nulla. E torna a chiedere che lo Stato persegua i responsabili e che divengano pubbliche le esposizioni debitorie all’interno di BNS.