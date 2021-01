Rete sulla nomina dei nuovi giudici: "Un passo fondamentale verso la piena operatività del Tribunale"

Soddisfazione di Rete per la nomina dei 7 giudici, avvenuta ieri in Consiglio Giudiziario Plenario. "Un passo fondamentale - scrive il movimento - verso il completamento di una squadra di lavoro che garantisca la piena operatività del Tribunale e la volontà di ritrovare un clima di serenità grazie all’ autorevolezza ed al lavoro fatto in questi primi mesi dal nuovo Dirigente, Giovanni Canzio". Rete rimarca l’importanza delle nuove nomine anche per la ripresa di procedimenti che questi anni si erano arenati. "Primo fra tutti - precisa - il processo Conto Mazzini che potrà ripartire e giungere finalmente a conclusione".