RETE: una “falsità” sostenere che il Movimento sia "contrario allo sviluppo imprenditoriale".

Dopo l'ok del Consiglio alla vendita di terreni pubblici a due aziende, RETE – unico gruppo ad avere votato contro – interviene con un comunicato, dove si parla di “lettura artatamente distorta dei fatti”. Sostenere che il Movimento sia “contrario allo sviluppo imprenditoriale nella Repubblica di San Marino è una falsità vera e propria", si afferma. Ribadita, invece, la necessità di trovare un equilibrio tra gli interessi delle aziende ed il territorio. Si sottolinea poi come si fosse trovata condivisione – con l'approvazione delle stesse imprese – sulla formula della concessione d'uso. La durata – si rimarca - può anche essere di 99 anni, senza precludere alcuno sviluppo, ma garantendo la proprietà pubblica dei terreni. Si specifica, poi, come la delibera di vendita preveda l'alienabilità dopo 10 anni del terreno. Quanto accaduto oggi – scrive RETE - “non è simbolo di crepe in Maggioranza o atteggiamenti ostruttivi, è semplicemente la volontà di un movimento di portare avanti posizioni da sempre espresse, rispettando la volontà altrui: è democrazia”.

