RF, 10 anni dopo: “Altro che spacciati, siamo in crescita” Nella Festa d'estate il partito ripercorre la sua storia. E lancia la sfida al Governo su Accordo UE e allarme inflazione per il ceto medio. Il coordinatore Podeschi: “Temo che a settembre Marco Gatti ci farà una bella sorpresa”.

La Festa d'estate di Repubblica Futura diventa l'occasione per fare il punto sul cammino del partito e sulle sfide che attendono il Paese. A dieci anni dalla fondazione, Nicola Renzi rivendica un percorso che molti davano per concluso ancora prima di iniziare: “Ci dicevano che non avremmo superato lo sbarramento, che il progetto politico era finito, mentre non solo abbiamo ottenuto un ottimo risultato, ma anche responsabilità di Governo”. Ma qual è, oggi, lo stato di salute del partito?

“Vedendo le persone ieri sera – risponde il coordinatore Marco Podeschi - direi un ottimo stato di salute, perché non avevamo più tavoli, sedie, abbiamo letteralmente finito cibo e bevande, quindi un ottimo stato di salute, e in crescita. Siamo il più grande partito dell'opposizione e sicuramente chi ci dava per spacciati - e c'è chi ci dà anche oggi ancora per spacciati, perché c'è qualcuno che dice che non supereremo nuovamente lo scoglio elettorale - penso si dovrà ricredere, anche con i dati che abbiamo”. Podeschi rivendica con orgoglio una scelta precisa: mentre altri partiti si affidano a consulenti esterni, RF ha sempre valorizzato le professionalità sammarinesi.

Lo sguardo di RF è ora rivolto ai dossier più delicati. “Innanzitutto in questo momento c'è il tema Unione Europea, l'Accordo è fermo, Beccari è sparito nella nebbia, quindi questo per noi è un gravissimo problema politico. RF ha sostenuto, ha di fatto firmato una cambiale in bianco al governo e al Segretario Beccari, vorremmo sapere perché è fermo l'Accordo e se è vero che ci sono i bulgari dietro questo stop.

L'altro tema è la crescita. Questa mattina facendo la spesa in giro nei negozi ho colto un forte problema per il ceto medio-sammarinese che rappresenta la gran parte della nostra cittadinanza. Gli aumenti, l'inflazione, le tensioni internazionali stanno creando forti problemi. Temo che a settembre, quando torneremo a casa dopo le vacanze, Marco Gatti ci farà una bella sorpresa”.

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