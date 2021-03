BANCHE E RECUPERO CREDITI RF a Governo e BCSM: "Fate uscire dal cassetto il dossier sui grandi debitori"

Le banche devono recuperare i soldi dai grandi debitori. Così Repubblica Futura che, condividendo al 100% l'esortazione di Rete, in una nota chiede che il dossier banche “sia fatto uscire dal cassetto in cui governo e BCSM – sostengono - l’hanno accuratamente nascosto dopo le elezioni”. Per RF “non è infatti eticamente accettabile che i manager delle banche non attuino una politica di recupero dei crediti e che Banca Centrale sia silente sul tema”. Forse perché - teme il partito d'opposizione -, nella lista dei debitori si trovano nomi eccellenti? Ci rendiamo conto come sia più popolare agitare i forconi sulle macerie dei dissesti bancari anziché vigilare evitando il ricorso salvifico a Pantalone. Alla fine – conclude RF - la sola certezza è che saremo tutti noi cittadini a pagare e questo - in aggiunta ai debiti già contratti - non è una opzione sana per il futuro del Paese”.

