RF a Presidente BCSM: quando la firma del Memorandum con Banca d'Italia?

In un comunicato Repubblica Futura, torna sulle comunicazioni ricevute dal Presidente della Banca Centrale Catia Tomasetti in merito a Banca Cis, ripercorre la vicenda come già fatto recentemente nel corso dei lavori del Consiglio Grande e Generale ed approfitta per ricordare al presidente di BCSM di essere in attesa, dal maggio 2018, della firma del Memorandum con Banca d’Italia, l’avvio di un piano di ristrutturazione e consolidamento del settore finanziario, la riorganizzazione di BCSM secondo standard nuovi e moderni e in linea con le attuali dimensioni del settore finanziario. “Comprendiamo – si legge- la smania del Presidente di BCSM, in scadenza di mandato, di tentare di risalire il gradimento politico per avere altri cinque anni di riconferma a San Marino. I cittadini e il settore bancario chiedono però i risultati che il Presidente BCSM non ha prodotto e ci riferiamo a Lei e non alla struttura che dovrebbe coordinare. Repubblica Futura non si fa intimidire nell’esprimere giudizi, proporre iniziative politiche, sviluppare azioni che riteniamo possano essere utili allo sviluppo del settore finanziario. Su questo terreno siamo pronti al confronto e a offrire il nostro contributo di idee affinché si esca dallo stallo portato da atteggiamenti autoreferenziali, manifestati anche con le comunicazioni inviate dal Presidente di BCSM a Repubblica Futura.