RF a tutto campo su vaccini, tamponi e quarantene: "L'impensabile diventa realtà"

Repubblica Futura parla di "disastro della campagna vaccinale": "i vaccini sono finiti e l'Impensabile diventa realtà": "ad essere "rimasti senza booster – sottolinea – sono infatti alcune categorie sensibili come forze dell'ordine, personale scolastico, sanitario e parasanitario, i primi ad aver raccolto la sfida di sottoporsi allo Sputnik e che oggi si ritrovano – evidenzia il partito - senza vaccino e senza green pass", quest'ultimo introdotto, in forma rafforzata, dall'ultimo decreto e la cui durata viene portata da 12 a 9 mesi, "proprio quando le forniture dei sieri scarseggiano”.

RF si chiede pertanto se ci sia un piano vaccinale e si seguano criteri di priorità per le persone fragili: “francamente – osservano – pare proprio che ci si sia affidati al 'Chi prima arriva, meglio alloggia'. E ancora, dito puntato sulla questione tamponi, diventati ormai un bene di lusso oltre che di prima necessità. Infine “la girandola delle quarantene”, sistema che si sta dimostrando inadeguato, per RF, “tutto ciò mentre in tanti Paesi è stato drasticamente rivisto”.