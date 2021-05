RF accusa il Governo: scarsa condivisione su dossier strategici

Andrea Zafferani, Katia Savoretti e Miriam Farinelli

Torna a lamentare un gap di condivisione, RF, specie su vicende di forte rilevanza come gli incontri istituzionali, a Roma. "Non sappiamo cosa sia stato firmato", dice Andrea Zafferani; riferendosi al protocollo sulla “cooperazione rafforzata”, all'accordo in materia di confische. Pare una notizia positiva, continua, lo scambio di lettere per l'avvio della fatturazione elettronica; ma se ne parlava già dalla scorsa legislatura, puntualizza. Il resto – aggiunge - “sembrano solo parole”; irrisolti i dossier targhe e multe. E poi una stoccata: “l'unico Segretario che non è riuscito a incontrare il suo omologo è stato Ciavatta”.









Anche Katia Savoretti accusa il Governo di evitare il confronto; citando il caso dell'ultimo decreto sulla sicurezza, che complica – afferma – a livello economico, l'attività dei gestori dei locali aperti oltre un determinato orario, che hanno l'obbligo di “munirsi di una guardia”. Delusione anche per i riferimenti in Consiglio sulle riforme. E poi l'accorato intervento di Miriam Farinelli, che definisce “azzardata” la decisione del Congresso di “trasferire la scuola elementare di Città a Murata”; da qui l'invito ad un'attenta analisi dei dati. Alla scuola – sottolinea - spettano investimenti, non tagli.

Molto gravi – infine, per RF -, se confermati, i contenuti dell'accordo occupazionale sul Polo della Moda, di cui ha parlato il sindacato. “Regole scritte ad hoc” – tuona Zafferani -, che non hanno senso in un “Paese civile”. E poi una dura critica alla Segreteria al Lavoro: “ha passato un anno a non far nulla sulla formazione” dei giovani sammarinesi; bloccati “i percorsi avviati fin dal 2018”. “Difficilmente – conclude Zafferani - i residenti riusciranno a collocarsi”.