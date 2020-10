EMERGENZA RF al Governo: "Ha il dovere di attuare rapidamente misure che consentano di sostenere le categorie in difficoltà"

RF al Governo: "Ha il dovere di attuare rapidamente misure che consentano di sostenere le categorie in difficoltà".

Repubblica Futura chiede al Governo cosa intenda fare in questa fase: “ha il dovere – scrivono - di non stare in silenzio e di attuare rapidamente misure che consentano di sostenere categorie imprenditoriali già in ginocchio, in primo luogo ristoratori, operatori dell’accoglienza, del divertimento, dello sport e dell’attività fisica in generale. Lo stesso vale per la garanzia dei servizi essenziali, tra i quali certamente la scuola. Speriamo davvero – conclude RF - che si possa aprire una fase di confronto serio per trovare le soluzioni migliori”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: