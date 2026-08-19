REPUBBLICA FUTURA Rf all'attacco della gestione Iss Ondate di caldo: il partito chiede perché non siano stati programmati interventi per climatizzare gli ambulatori. Nel mirino anche i 250mila euro destinati alla consulenza di Francesco Bevere, anche se è contemporaneamente consulente strategico in Molise

Rf all'attacco della gestione Iss.

Repubblica Futura critica la gestione dell’ISS durante l’ondata di caldo, in particolare per le condizioni degli ambulatori della Medicina di base. A Chiesanuova, sottolinea RF, pazienti e personale trovano refrigerio grazie a condizionatori portatili messi a disposizione dalla Giunta di Castello. Il partito evidenzia il paradosso tra il bilancio ISS, con quasi 490 milioni di euro di uscite previste, e quello della Giunta, di poche decine di migliaia di euro. RF chiede perché non siano stati programmati interventi per climatizzare e modernizzare gli ambulatori.

Nel mirino anche i 250mila euro destinati alla consulenza di Francesco Bevere, anche se è contemporaneamente consulente strategico in Molise. Secondo RF, quelle risorse avrebbero potuto essere destinate alla climatizzazione dei centri sanitari. La forza di opposizione denuncia inoltre carenze logistiche e scarsa attenzione all’efficienza energetica e ambientale. RF chiede al Comitato Esecutivo ISS progetti concreti e investimenti di lungo periodo per migliorare strutture e servizi sanitari.

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