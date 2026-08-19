Rf all'attacco della gestione Iss
Ondate di caldo: il partito chiede perché non siano stati programmati interventi per climatizzare gli ambulatori. Nel mirino anche i 250mila euro destinati alla consulenza di Francesco Bevere, anche se è contemporaneamente consulente strategico in Molise
Repubblica Futura critica la gestione dell’ISS durante l’ondata di caldo, in particolare per le condizioni degli ambulatori della Medicina di base. A Chiesanuova, sottolinea RF, pazienti e personale trovano refrigerio grazie a condizionatori portatili messi a disposizione dalla Giunta di Castello. Il partito evidenzia il paradosso tra il bilancio ISS, con quasi 490 milioni di euro di uscite previste, e quello della Giunta, di poche decine di migliaia di euro. RF chiede perché non siano stati programmati interventi per climatizzare e modernizzare gli ambulatori.
Nel mirino anche i 250mila euro destinati alla consulenza di Francesco Bevere, anche se è contemporaneamente consulente strategico in Molise. Secondo RF, quelle risorse avrebbero potuto essere destinate alla climatizzazione dei centri sanitari. La forza di opposizione denuncia inoltre carenze logistiche e scarsa attenzione all’efficienza energetica e ambientale. RF chiede al Comitato Esecutivo ISS progetti concreti e investimenti di lungo periodo per migliorare strutture e servizi sanitari.
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