RF all'attacco della maggioranza: "Punto di non ritorno in materia di giustizia"

In un comunicato, intitolato “Le mani sulla Giustizia” Repubblica Futura torna all'attacco della maggioranza alla vigilia della sessione del Consiglio Grande e Generale. Per Rf la seduta “segna un punto di non ritorno in materia di giustizia e nella storia, pur ancora breve, di questa legislatura”. “L'unico interesse che tiene insieme questa compagine così articolata e sconnessa – recita la nota - è quello di un ristretto gruppo di potere smanioso di mettere le mani sul Tribunale”.

