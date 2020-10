RF all'attacco sulle relazioni bilaterali: "È un Governo bipolare"

RF accende i riflettori sulle relazioni bilaterali italo sammarinesi, facendo riferimento alla firma del “nuovo protocollo d’intesa territoriale in materia di sicurezza delle discoteche” che il Segretario al Turismo Pedini Amati, “re delle piste da ballo” – ironizza - “pare attendesse con impazienza”. "Un atto che riguarda Prefetto di Rimini, comuni e SILB Rimini, ma che, a quanto pare, produce effetti anche sul Governo e sulla “sovranità del ballo” a San Marino. In sole 24 ore – fa notare RF - si è passati dall’incontro bilaterale fra ministri, a mettere una pezza al disastro del Governo per le feste in Repubblica con la riviera chiusa. Poi, torna sulla Commissione Sanità, chiedendosi se sia già iniziata la spending review all’ISS nella medicina di base. “Saranno introdotti ticket o tagli nelle retribuzioni del personale sanitario – scrive - quelli che durante la prima emergenza Covid erano osannati da tutti come eroi, ed ora paiono quasi una zavorra per qualcuno”.

Il comunicato di Repubblica Futura