RF annuncia interrogazione al Congresso di Stato su Banca Centrale.

Repubblica Futura annuncia un'interrogazione al Congresso di Stato per chiarire fatti collegati a Banca Centrale che, afferma il partito, riteniamo debbano essere portati all'attenzione di tutti. In tanti, scrive RF, si sarebbero aspettati parole di scusa nei confronti di Carlo Filippini e Antonio Fabbri, assolti nel processo relativo alle denunce della presidente BCSM Catia Tomasetti.

Qualcuno vorrebbe il silenzio sulla sentenza che riguarda il giornale l'Informazione; silenzio su soldi e tempo buttati dalla finestra, aggiunge il partito, in un procedimento penale nato solo per un capriccio. Ci sarebbe piaciuto vedere lo stesso impegno profuso da BCSM nelle aule di tribunale (e soldi spesi) indirizzato a sottoscrivere il memorandum con Banca d’Italia, a nominare il Direttore Generale di BCSM, attuare riforme strutturali e dare una dignità ai dipendenti del settore bancario che invece devono scendere in piazza per difendere i propri diritti.

Chissà se BCSM, sottolinea Repubblica Futura, si rende conto di quanto sta accadendo nel settore bancario e della difficoltà a trovare una quadra per il rinnovo contrattuale di tutti gli addetti del comparto.

