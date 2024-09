SAN MARINO RF, assestamento di bilancio: "Primo banco di prova per il nuovo governo un'autentica débacle" "Esecutivo e maggioranza - afferma il partito - si sono dimostrati talmente tanto divisi da non essere riusciti neppure a nominare i cda dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, AASS e RTV".

Repubblica Futura interviene sull'assestamento di bilancio, definendo il primo banco di prova del governo “un'autentica débacle”. Esecutivo e maggioranza si sono dimostrati talmente tanto divisi, afferma il partito, da non essere riusciti neppure a nominare i cda dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, AASS e RTV.

Sull'assestamento il governo, dice RF, aveva garantito inizialmente la natura strettamente tecnica del provvedimento. Purtroppo, l’articolato presentato (quasi venti emendamenti del Governo) evidenzia scelte fortemente politiche che non riflettono un approccio prudente e responsabile, ma una gestione che risponde per buona parte ad esigenze ben diverse e meno nobili.

RF rimarca di aver presentato numerosi emendamenti per fornire supporto alle famiglie in difficoltà, debito pubblico, tassi di interesse e piccole medie imprese: “Proposte tutte cadute nel vuoto, sotto i colpi di un governo troppo impegnato in altro e ad istituire tre nuovi dipartimenti”.

