Rf attacca Canti: "Macroscopiche bugie" su Prg e mancata firma di Boeri

Nell'ambito dei lavori UNECE è stato presentato il Piano Regolatore Generale di San Marino, non firmato dall'architetto Stefano Boeri, e su cui interviene duramente Repubblica Futura: “Il Segretario Canti e questo Governo – scrive RF – si dovrebbero vergognare per aver perso intenzionalmente un'altra occasione di fare la cosa giusta per il nostra paese”. Il PRG di Boeri, afferma Repubblica Futura, è inquadrato nel rispetto dei criteri di sostenibilità definiti dalle direttive delle Nazioni Unite. Il Segretario Canti, sostiene RF, ha invece raccontato una serie di macroscopiche bugie nel dichiarare i motivi che hanno spinto il governo a chiedere a Boeri di revisionare il progetto. Se come sostenuto da Canti il nuovo PRG è in chiave ONU, l'architetto Boeri, sottolinea Repubblica Futura, non si sarebbe rifiutato di firmarlo.

