RF attacca Ciavatta: "Fino ad oggi ha brillato solo per il presenzialismo nelle conferenze stampa".

Nel mirino di Repubblica Futura, dopo il Segretario agli Interni, è il responsabile della Sanità, Roberto Ciavatta, il quale – scrivono – “sta alla larga dai tanti problemi del suo governo e ricomincia coi ritornelli elettorali”. RF lo accusa di incoerenza e di aver inizialmente sottovalutato la pandemia in corso: “Nonostante le conferenze stampa e le dichiarazioni incaute sulla Svizzera e sul peggio che sarebbe alle spalle, – affermano - ci sono cose su cui il capo del governo ha deciso di essere silente, come gli eventi in strutture ospedaliere interessate dal contagio, la nomina di un direttore generale dell’Iss in deroga alla legge, le code alle farmacie, la caccia alle mascherine e le richieste di tanti cittadini di essere sottoposti ai test anti Covid”. Per Ciavatta – sottolinea RF - è “meno imbarazzante parlare del sistema bancario saltato per aria – a suo parere - grazie alle nefandezze del precedente governo, senza pensare alle responsabilità degli attuali alleati sulla gestione delle crisi e degli scandali che hanno caratterizzato gli ultimi anni. “Se il capo del governo – conclude RF - è in grado di governare come prima era capace di urlare e minacciare, lo dimostri con i fatti. Fino ad oggi ha brillato solo per il presenzialismo nelle conferenze stampa”.



