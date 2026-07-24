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Rf attacca Governo e maggioranza: "La potenza dei numeri è nulla senza controllo"

Il partito di opposizione lancia l'allarme per il sistema democratico

24 lug 2026
Rf attacca Governo e maggioranza: "La potenza dei numeri è nulla senza controllo"

Repubblica Futura sulle barricate a commento dell'ultima seduta consiliare e accusa maggioranza e Governo di voler "chiudere il recinto democratico dilatando i lavori nelle commissioni e istituendo la tagliola della fiducia per le leggi di bilancio". "Se si limita la sola occasione di dialogo reale durante le leggi di bilancio, - si chiede Rf - che senso avrà il ruolo di rappresentanza dei cittadini esercitato dai consiglieri? Un esercito di 60 yes men spingi bottoni che all'ordine del governo - o dei vari poteri esterni che gestiscono il Paese - dicono SI o NO a comando, è questo che volete colleghi di maggioranza?".

Delusione anche per quanto concerne la Commissione per le Riforme Istituzionali, "idea che Repubblica Futura ha sostenuto con convinzione. Invece, il progetto di legge e l’ordine del giorno imposti ieri al Consiglio - tuona - sono il segnale di come avete disconosciuto, di fatto, la strada del dialogo cedendo alle pressioni di chi, fuori dalle istituzioni, gestisce il Paese".

Per Rf, "la potenza dei numeri è nulla senza il controllo", lanciando un grido d'allarme per il "sistema democratico sammarinese che - rileva - sta subendo un lento declino, avvicinandosi a forme di autoritarismo parlamentare distanti dalla tradizione istituzionale sammarinese, avulse rispetto al percorso di avvicinamento all’Unione europea".

Rf richiama infine la maggioranza ad assumersi le proprie "responsabilità di fronte al Paese e alle organizzazioni sovranazionali di cui San Marino è parte".




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