RF attacca il Governo: "Chiusura della cucina dell'ospedale e fine del Servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica"

Repubblica Futura attacca sulla gestione della sanità sammarinese, definita "improvvisata" e piegata a logiche di risparmio. Tra cambi continui ai vertici e tagli strutturali, l’ISS - sottolinea RF - resta il fortino di un partito politico, mentre manca una visione di sviluppo.
Nonostante la carenza cronica di personale, "il governo - sottolinea - mantiene il -10% di gestione".
In evidenza, la chiusura dal 2026 della cucina interna all’ospedale, "con l’esternalizzazione dei pasti - osserva Repubblica Futura - a scapito della qualità assistenziale".
Richiami anche alla Pediatria: "sparisce la Continuità Assistenziale notturna dei bambini, - conclude RF - mascherata da “nuova organizzazione”, passando, di notte e nei festivi, tra Guardia Medica e Pronto Soccorso".