RF attacca il Governo: "San Marino è ferma!". E annuncia una interpellanza

Repubblica Futura insiste sulla mancanza di informazioni certe ed ufficiali circa la questione vaccini anti-Covid e in particolare sui modi e tempi dell’approvvigionamento; chi e quando lo fornirà; la logistica; lo stoccaggio; le categorie prioritariamente coinvolte; chi lo dovrà somministrare; in che tempi e così via. “Se la scienza ci sta offrendo l'opportunità di far ripartire l'economia, il lavoro e la vita sociale, - osservano – San Marino è ferma!”. RF annuncia infine su questo la presentazione di una specifica interpellanza al Governo “per avere risposte precise – concludono – che non sono dovute tanto a Repubblica Futura ma a tutto il Paese”.

