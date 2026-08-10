REPUBBLICA FUTURA RF attacca il Governo su caro energia e carburanti Nel mirino anche il contributo FER, eliminato per le imprese ma ancora a carico delle famiglie

RF attacca il Governo su caro energia e carburanti.

Repubblica Futura torna a sollevare il tema del caro energia, per cittadini e imprese. Il partito critica il Governo, accusato di interventi insufficienti e di scarsa attenzione alle difficoltà economiche del Paese. RF chiede una riforma della fiscalità su carburanti ed energia, con particolare tutela per le fasce più deboli. Nel mirino anche il contributo FER, eliminato per le imprese ma ancora a carico delle famiglie, che il partito chiede di abolire. Contestata inoltre la mancata revisione della tassa sui rifiuti per chi utilizza energie rinnovabili. Repubblica Futura sollecita infine un piano energetico nazionale serio e sostenibile, con prezzi equi e maggiore autonomia interna.

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