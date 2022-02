RF attacca l'azione Governo: "Pesantissimo macigno sul presente e sul futuro del Paese"

RF attacca l'azione Governo: "Pesantissimo macigno sul presente e sul futuro del Paese".

“Dopo Dubai il ritorno alla realtà”. Repubblica Futura torna ad attaccare l'inerzia e l'incapacità del Governo su più fronti: “dalla deprimente realtà del sistema sanitario pubblico, - rilevano - alla spesa pubblica fuori controllo, fino alla scomparsa di ogni ipotesi di rinegoziazione di accordi con l’Italia e di ogni prospettiva di un accordo di associazione con l’Unione Europea; poi il sistema bancario con i tanti problemi irrisolti, la scuola in preda all’improvvisazione, la Pa ridotta a terra di conquista delle varie fazioni al governo; infine i tanti segreti di Stato. “Tutto ciò - per RF - “è un pesantissimo macigno sul presente e sul futuro del Paese”. E nel frattempo “la grossa ammucchiata che sostiene l’attuale governo, - concludono - si distingue sempre di più per la litigiosità e per la rassegnazione ad assecondare un esecutivo impegnato ad inseguire la peggiore politica”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: