POLITICA SAMMARINESE Rf attacca la maggioranza, rispondono Npr e Canti

Dall'opposizione piovono dardi sulla maggioranza. Repubblica Futura si scaglia contro Npr e la definisce come “un cartello elettorale agonizzante”. Gli attacchi vanno dal capogruppo Gian Nicola Berti, ai segretari Pedini Amati e Belluzzi, fino al consigliere Mancini. A quest'ultimo si contesta di non aver reso pubbliche le proprie posizioni debitorie e al suo partito di averlo difeso. “Spiace dover constatare l’infimo livello al quale Nicola Renzi ha voluto portare il suo partito – risponde Noi per la Repubblica –. Noi preferiamo concentrarci sulla risoluzione dei problemi del Paese”. Repubblica Futura non si ferma e apostrofando Canti come “Segretario alla Propaganda”, lo accusa di dimostrare “totale incompetenza e inadeguatezza – dice -, spesso condite da palesi falsità”. Canti non ci sta e replica con l'elenco dei progetti messi in atto o in cantiere della Segreteria al Territorio: tra gli altri cita il restauro della seconda torre e della Chiesa di San Pietro, la riqualificazione di Piazzale Calcigni e dei Portici di Borgo Maggiore. Ci sono poi il cantiere per la rotonda di Cailungo e il rifacimento dell'asfalto al confine. Interventi per aumentare il verde pubblico, il progetto School Plastic Free e la realizzazione dell'aviosuperficie a Torraccia. “Concordo con Npr – che Rf non perda occasione per attaccare il sottoscritto – conclude Canti –, ma, allo stesso tempo, lo ringrazio per l’opportunità offerta di promuovere il nostro lavoro”.

