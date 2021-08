GIUSTIZIA RF attacca Ugolini e Zeppa per due consulenze

RF attacca Ugolini e Zeppa per due consulenze.

Repubblica Futura all'attacco del Segretario di Stato alla Giustizia Ugolini e del Presidente della Commissione Giustizia Zeppa per una nuova consulenza da 35mila euro – dopo una precedente da 25mila - affidata all'Avvocato Preziosi. RF lamenta di non avere avuto alcuna risposta e nessuna documentazione richiesta sulle due consulenze, la prima delle quali per il sindacato Buriani.

