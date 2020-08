RF auspica che Beccari e Ciavatta incontrino l'opposizione sammarinese anziché inseguire al Meeting l'opposizione italiana

Repubblica Futura, in una nota stampa in cui cita gli incontri dei Segretari di Stato Beccari e Ciavatta al Meeting, auspica che il governo dedichi un po’ del suo prezioso tempo a incontrare e confrontarsi con l’opposizione di San Marino anziché inseguire l’opposizione italiana, cioè Tajani e Salvini. “Non vorremmo trovare in autunno – recita la nota - una bella sorpresa nelle tasche dei sammarinesi” .

