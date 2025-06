RF: "Avviare azioni risarcitorie dei danni economici e di immagine arrecati al Paese e ai singoli"

Soddisfatta per l'esito del procedimento Varano anche Repubblica Futura che invita a riflettere rilevando come "da quell’inchiesta si sia acuita la difficoltà dell’istituto di credito più grande e antico della Repubblica, poi divenuto di proprietà dello Stato". RF esprime vicinanza alle persone coinvolte e auspica “che con solerzia e trasparenza il governo e la società si attivino nelle sedi opportune per valutare eventuali azioni risarcitorie”. “Siamo di fronte a un tema – sottolinea la forza politica di opposizione - su cui in modo bipartisan riteniamo si debba perseguire l’interesse nazionale”.

RF annuncia che nella prossima sessione consiliare proporrà “un odg con la volontà di ribadire, alla luce dei nuovi sviluppi giudiziari, pieno mandato al Governo per esercitare tutte le azioni necessarie a reintegrare gli interessi della Repubblica e dei singoli”.