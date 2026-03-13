RF bacchetta governo e maggioranza: "Giocano a nascondino e non trovano soluzioni concrete"

L'ordine del giorno del Consiglio che si apre lunedì, sotto la lente del Coordinamento di Repubblica Futura che rileva, in primis, come “governo e maggioranza giochino a nascondino – riporta una nota - rispetto alla proposta di legge presentata dalle opposizioni e relativa all'istituzione di una Commissione d’Inchiesta sulla questione bulgara. Nessun comma nella sessione imminente, mentre l’istituzione di un’altra Commissione d’Inchiesta, quella sul caso del pedofilo, è stata inserita solo in coda all'odg. Sintomo, per RF, “dell'allergia alle indagini politiche ritenute pericolose per la tenuta del governo”.

Preoccupazione poi per la situazione internazionale, senza capire come l'Esecutivo voglia fronteggiare "una contingenza potenzialmente esplosiva". Di qui il richiamo all'aumento dei costi del carburante che, a dispetto delle code ai distributori di benzina, riguarderà anche i sammarinesi.

“Anziché trovare soluzioni concrete per cittadini e imprese, - accusa RF - governo e maggioranza non trovano di meglio che chiudersi al Kursaal per tre giorni di auto celebrazione” per gli Stati Generali dell'Economia.

Per Repubblica Futura serve, invece, un piano per mettere in sicurezza il sistema economico, nonché ponderare scenari per proteggere la popolazione rispetto alle minacce esterne dovute alle guerre in atto”.







