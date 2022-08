RF: "Bene la legge sulla famiglia ma non basta contro la denatalità"

Repubblica Futura esprime soddisfazione per l'approvazione in commissione sanità della legge a sostegno della famiglia. La norma – scrive Rf – ha il grande merito di costituire una sorta di testo unico in materia ma – prosegue Rf – non è pensabile che una norma di questo tipo, che riordina sostegni già esistenti e ne aggiunge, possa modificare i trend della natalità che mostrano un calo preoccupante. Per RF, il modello di 'welfare familiare”, basato anche sui nonni, non è più sufficiente ma occorre guardare ai modelli di welfare che puntano su servizi pubblici avanzati come nei paesi nordici, dove sono riusciti a centrare l'obiettivo.