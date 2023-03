POLITICA RF boccia il Governo su tutti i fronti: "A rischio il futuro del Paese" "A poco servono i fantasiosi e raffazzonati assemblaggi di nuovi contenitori politici o le ennesime rifondazioni ideologiche. Tantomeno il ricorso al clientelismo spicciolo. Riportare il Consiglio al suo ruolo di reale titolare del potere legislativo""

RF boccia il Governo su tutti i fronti: "A rischio il futuro del Paese".

Repubblica Futura traccia un bilancio estremamente critico sull'operato del Governo, ad ormai oltre tre anni dal suo insediamento. In un comunicato elenca quelli che ritiene essere i gravi errori compiuti su Tribunale, Giustizia, Finanze, Sanità e non solo. La nota di Rf chiude sostenendo che "di fronte a queste e ad altre enormi difficoltà che rischiano di compromettere seriamente il futuro del Paese, a poco servono i fantasiosi e raffazzonati assemblaggi di nuovi contenitori politici o le ennesime rifondazioni ideologiche. Tantomeno il ricorso al clientelismo spicciolo, pagato con il debito pubblico, per puntellare il consenso governativo. Le sfide per il futuro richiedono ben altro, a cominciare dal riportare il Consiglio Grande e Generale al suo ruolo istituzionale di reale titolare del potere legislativo e sede del confronto politico".

