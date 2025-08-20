RISIKO BANCARIO RF chiede chiarezza su Bsm e Carisp Critiche al Segretario di Stato alle Finanze Gatti. Preannunciate interrogazioni

RF chiede chiarezza su Bsm e Carisp.

Repubblica Futura accende i riflettori sul “risiko bancario” a San Marino, Al centro del comunicato di Rf la vendita di Banca di San Marino a un soggetto estero, su cui – afferma il partito di opposizione - "pesa l’ambiguità della maggioranza e i richiami ai possibili conflitti di interesse". Repubblica Futura sottolinea la contraddizione tra la battaglia politica contro la cessione di un istituto privato e il silenzio calato invece su Cassa di Risparmio, banca interamente pubblica. Qui – accusa RF – il Segretario alle Finanze Marco Gatti procede in solitaria, senza risposte chiare sulla vendita in Croazia di Banka Kovanica e Nekretnine Plus. Restano inoltre dubbi – per RF - sulle nomine nel CdA e sul destino dei proventi delle dismissioni, che potrebbero finire assorbiti dall’istituto senza beneficio per i conti pubblici. Preannunciate interrogazioni parlamentari per fare chiarezza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: