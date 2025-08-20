RISIKO BANCARIO

RF chiede chiarezza su Bsm e Carisp

Critiche al Segretario di Stato alle Finanze Gatti. Preannunciate interrogazioni

RF chiede chiarezza su Bsm e Carisp.

Repubblica Futura accende i riflettori sul “risiko bancario” a San Marino,  Al centro del comunicato di Rf la vendita di Banca di San Marino a un soggetto estero, su cui – afferma il partito di opposizione -  "pesa l’ambiguità della maggioranza e i richiami ai possibili conflitti di interesse". Repubblica Futura sottolinea la contraddizione tra la battaglia politica contro la cessione di un istituto privato e il silenzio calato invece su Cassa di Risparmio, banca interamente pubblica. Qui – accusa RF – il Segretario alle Finanze Marco Gatti procede in solitaria, senza risposte chiare sulla vendita in Croazia di Banka Kovanica e Nekretnine Plus. Restano inoltre dubbi – per RF -  sulle nomine nel CdA e sul destino dei proventi delle dismissioni, che potrebbero finire assorbiti dall’istituto senza beneficio per i conti pubblici. Preannunciate interrogazioni parlamentari per fare chiarezza. 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy