Rf chiede chiarezza sul debito: “Sarà il debito di tutti, anche dei futuri Governi”

Repubblica Futura torna ad attaccare il Governo e questa volta punta il dito contro il segretario alle Finanze Gatti "che - dice RF - per spiegare la sua incapacità a gestire le dinamiche del bilancio dello Stato getta la colpa sulle opposizioni”. Chiede chiarezza e trasparenza in particolare sulla gestione del debito perché – scrive – "i debiti di Gatti saranno i debiti di tutti, anche dei futuri governi". Parla poi di “atteggiamenti superficiali su questioni potenzialmente esplosive per il sistema”, chiedendo se il Governo abbia "un piano per il rilancio dell'economia o tiri a campare – scrive RF – fino alle prossime elezioni".

Nella nota, torna a deprecare l'azione di Governo nell'ambito della giustizia e non manca un riferimento al Segretario Beccari: “anche i consiglieri di opposizione – scrive RF – hanno una dignità politica e istituzionale che il Segretario agli Esteri si permette di calpestare con un pressapochismo poco consono al suo ruolo”.