Rf chiede un Consiglio d'urgenza: "Chi ha incarichi politici e amministrativi rispetti le leggi"

Repubblica Futura invita alla responsabilità i personaggi pubblici presenti ai fatti di via Giacomini. “Le responsabilità sono politiche”, dice Nicola Renzi. Per questo il partito ha inviato una lettera alla Reggenza per chiedere una convocazione del Consiglio d'urgenza, per fare chiarezza sulla questione. I politici, esorta, hanno il dovere di dire se erano presenti “e trarre le conclusioni”. “Il resto – prosegue Renzi – sono tentativi di nascondere la verità sotto al tappeto”. In altri Paesi, aggiunge, ci sarebbero state ammissioni di responsabilità e dimissioni.

Dalla forza di opposizione l'invito a raccontare la verità, rivolto a tutti. “E' una situazione che ha lasciato senza parole”, sottolinea Maria Katia Savoretti, visto che il comportamento è stato “posto in essere da chi, per primo, dovrebbe dare il buon esempio”. “Non possiamo permetterci di archiviare l'episodio come una semplice leggerezza”, rimarca Sara Conti, che chiede un riferimento, in Aula, dei segretari Ciavatta e Tonnini.

Andrea Zafferani si sofferma sulla perdita di credibilità connessa alla presenza di Ciavatta e alla presunta partecipazione del direttore sanitario Iss, Sergio Rabini: due delle persone “in prima linea – sottolinea - nella lotta al Coronavirus”. Per Fernando Bindi il Governo “non ha capito quale sia il clima che si respira nel Paese”. "Il festino - aggiunge - è stato il detonatore di una situazione di disagio a vari livelli”, dal sociale all'economia. “Un uomo pubblico – ribadisce Miriam Farinelli – deve dare conto ai cittadini dei propri comportamenti”. “Non rispettare le regole significa farsi beffa dei cittadini”, dice Farinelli che parla di “leggerezze adolescenziali”.

Nel servizio, le dichiarazioni di Nicola Renzi, Sara Conti e Andrea Zafferani

