POLITICA SAMMARINESE RF: "Concentrati su idee e candidati, non su zattere per passare lo sbarramento" Ribadita l'esigenza di parlare con la cittadinanza

"No alle logiche di Palazzo ed alla 'corrida' delle coalizioni. Repubblica Futura rivendica la scelta della coerenza, la volontà di continuare ad ascoltare i cittadini affinché temi particolarmente sentiti come nuove povertà ed attenzione all'ambiente confluiscano nel programma, di trovare i candidati adatti a portarle avanti.

Il coordinamento di ieri sera è stato l'occasione per tirare le fila, proprio a partire da candidati ed idee. “Un' occasione per tirare le fila – spiega Nicola Renzi - da un anno abbiamo proposto i nostri 8 punti programmatici, delle idee serie per dare risposte al Paese. Successivamente ci siamo confrontati con la cittadinanza e continueremo a farlo in questa campagna elettorale.

Ribadita l'esigenza di parlare con la cittadinanza, ed a questo proposito è stato ricordato l'incontro di un mese fa, a Domagnano, nel corso del quale i cittadini hanno avanzato proposte e sollevato argomenti che rischiano di rimanere ai margini della campagna elettorale.

Rf, come Rete e Domani Motus Liberi, è una forza politica che si presenterà in solitaria alle urne. “Noi abbiamo fatto la scelta della coerenza, la volta scorsa i cittadini ci hanno chiesto di stare all'opposizione e noi lo abbiamo fatto svolgendo con responsabilità quel ruolo. Ora siamo concentrati sulle proposte, le idee ed i volti dei nostri candidati. Abbiamo detto no alla corrida delle coalizioni, che si formano al mattino per disfarsi alla sera. Disponibili, prima e dopo le elezioni, al confronto serio con le forze politiche sui punti di programma, non sulle zattere per passare lo sbarramento”.

Nel video l'intervista a Nicola Renzi

