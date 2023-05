RF contro Canti per il PRG nel cassetto: "Ha evitato in modo scientifico di completarlo"

Nel Consiglio al via martedì nessun progetto di legge in prima o seconda lettura, né Decreti ostici che possano creare frizioni. Sbaglia però chi pensa che la sessione – convocata per quattro giorni – scivoli via senza problemi. Naturalmente l'attenzione è tutta sull'ordine del giorno di Rete ma si preannuncia “scoppiettante” anche il comma con il Riferimento di Stefano Canti sulle strategie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Repubblica Futura scalda i muscoli, e a poche ore dall'appello dell'architetto Boeri dalla Biennale di Venezia, va all'attacco del Segretario al Territorio, accusato di "aver evitato in modo scientifico di completare il piano regolatore": “Il PRG di Boeri – scrive - chiuso nel cassetto del governo, con studi geologici fatti, è il lascito di Canti ai sammarinesi dopo quattro anni di legislatura passati solo a distruggere ogni cosa realizzata dai suoi predecessori”. “Di fronte all’emergenza che ha solo sfiorato la Repubblica – continua il partito - non abbiamo un documento di gestione del territorio moderno, efficace e con studi geologici seri”. Insomma, RF è sul piede di guerra, e lo attacca anche sul tema rifiuti: “la gestione dell'immondizia – scrive - è il suo manifesto politico. Ha condotto la campagna elettorale raccogliendo consensi contro il porta a porta per poi raddoppiare i costi per l’AASS, seminare il caos negli appalti, brutalizzare gli organi gestori dell’Azienda”. Il Segretario non è nuovo ad attacchi delle opposizioni, già nel mirino per la rotatoria di Borgo e per la proposta di Lord Norman Foster su un Piano Operativo per la Gestione Sostenibile del territorio.

C'è quindi attesa per il suo riferimento in Aula riguardo alle strategie che il paese intende mettere in campo per rispondere concretamente agli obiettivi dell’Agenda 2030 sulla sostenibilità.

