Rf critica il Segretario agli Interni: "Lontana dal dimostrare capacità per guidare il Paese"

Repubblica Futura critica il segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini, che secondo il partito “è ancora lontana dal dimostrare capacità per guidare il Paese” in questo periodo. Rf la accusa di essere “sparita per settimane” così come all'inizio della seduta del Consiglio e fa riferimento alle decisioni prese tramite i decreti sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici. “Una macedonia di detrazioni”, vengono definite dal partito che esorta, in sostanza, ad avere "rispetto" per i lavoratori che dipendono dallo Stato e prosegue: “Nessuno sa più neppure a che stipendio abbia diritto”. Repubblica Futura parla poi di “poca chiarezza sulle attività che il Governo intende mettere in piedi per sostenere il sistema economico” e chiede “scelte lineari” per il Paese.

