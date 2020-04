RF critica la decretazione "notturna" da parte del Governo

"Tutto tace sulla fase 2". Repubblica Futura insiste sulla mancanza di indicazioni concrete alle imprese e ai cittadini su come funzionerà la vita economica e sociale dal 5 Maggio in poi. "Mancano 5 giorni e ancora non si sa nulla, - obiettano - se non che ci sono interminabili riunioni in corso con le categorie economiche e i sindacati i cui esiti, purtroppo, arriveranno troppo tardi per riuscire a essere pronti per tempo. Molti esponenti dell’attuale Governo - hanno fatto, fino a pochi mesi fa, innumerevoli prediche sull’abuso dei decreti e sulla mancanza di confronto, salvo fare l’esatto contrario appena conquistato lo scranno. Se il Governo - conclude RF - vuole continuare ad agire in beata solitudine almeno lo faccia di giorno. Magari vi sarebbe un pizzico di lucidità in più e forse meno danni".



