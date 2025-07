DIBATTITO RF: "Da Pedini Amati ennesimo schiaffo in faccia a chi non la pensa come lui" Il partito di opposizione commenta le parole del Segretario sull'istanza d'Arengo approvata: "Giusto o sbagliato questa è la democrazia"

RF: "Da Pedini Amati ennesimo schiaffo in faccia a chi non la pensa come lui".

Dopo le scintille in Consiglio, prosegue lo scontro tra Repubblica Futura ed il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. La forza di opposizione, con un comunicato, stigmatizza l’intervento del Segretario. “Giusto o sbagliato – scrive RF – questa è la democrazia, concetto che pare vada poco a genio al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, prossima - anzi, già de facto - guardia ecologica alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”.

Per il partito di opposizione, il commento di Pedini è “l’ennesimo schiaffo in faccia ai sempre più numerosi cittadini che non la pensano come lui”.

A tutti coloro che vorrebbero ancora una braccata a San Marino, Rf spiega che "se non ci fosse stato il comportamento inqualificabile di Pedini forse la questione non sarebbe neppure stata sollevata". Il riferimento è alla nota battuta di caccia dello scorso gennaio quando un proiettile finì contro una finestra. “Nessuno ha chiesto al cacciatore, nonché Segretario di Stato a tempo perso con delega agli show - scrive ancora Rf - di imbarcarsi nella braccata domenicale immortalata con tanto di ungulati sanguinanti”.

“Se Pedini voleva incidere sull’esito dell’Istanza d’Arengo - scrive ancora - poteva dimettersi e tornare a vestire i panni del consigliere semplice, oppure essere presente in Consiglio”. Infine Rf si rivolge agli altri componenti del Congresso di Stato chiedendo "se è così che vogliono iniziare il secondo anno di legislatura" e "se si identificano e sostengono la postura istituzionale del Segretario di Stato Pedini”.

