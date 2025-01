RF dai Capitani Reggenti per chiedere più rispetto dal Governo

Nel video l'intervista a Enrico Carattoni

Il gruppo consiliare di Repubblica Futura, come preannunciato nei giorni scorsi, si è recato dai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Un incontro richiesto dopo le risposte ricevute dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati, a due interrogazioni sugli eventuali finanziamenti pubblici, anche attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari, al sito “giornalesm.com”.

“Abbiamo chiesto l'incontro alla Reggenza – spiega Enrico Carattoni – perché stiamo notando una china poco piacevole, che hanno assunto determinati Segretari di Stato, nella risposta ad alcune interrogazioni presentate dalla nostra forza politica: oltre a non rispondere seriamente alle domande che sono state poste, si permettono di 'sbeffeggiare' i consiglieri che le hanno presentate e questo lo riteniamo assolutamente inaccettabile.

La Reggenza ci ha assicurato che si farà latore delle nostre istanze. Ci aspettiamo un atteggiamento più serio e un cambio di rotta nei rapporti istituzionali che il Governo deve avere col parlamento e in particolare con le forze di opposizione. Tanto più in un momento in cui c'è una maggioranza così ampia e gli strumenti a disposizione delle forze di opposizione sono del tutto residuali”.