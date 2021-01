PRESTITO PONTE RF dalla Reggenza: "Forte preoccupazione per la segretezza assoluta che caratterizza l'operazione"

Una delegazione del gruppo consiliare di Repubblica Futura, composta da Andrea Zafferani, Sara Conti, Miriam Farinelli e Maria Katia Savoretti si è recata oggi in udienza privata dai Capitani Reggenti per esprimere nuovamente le forti preoccupazioni – dicono - “per la segretezza assoluta che caratterizza il “prestito Cargill”. Tra i punti su cui RF insiste maggiormente l'assenza di informazioni su: caratteristiche del finanziamento, impegni assunti dallo Stato, garanzie fornite, ammontare delle spese per consulenze legali e “quale sia il Tribunale – chiedono- che è stato scelto dalla Cargill in caso di eventuale controversia con lo Stato”.

“Non sono conosciute – fa poi notare il partito d'opposizione - neppure le politiche che il Governo intende porre in essere circa l’utilizzo delle risorse e soprattutto come pensi di poter ripagare questo debito che, pare, abbia scadenza fra 1 anno”. Tutte questioni sottoposte all'attenzione della Reggenza e su cui "attendiamo - dicono - delle risposte in breve tempo".

Nel video l'intervista a Maria Katia Savoretti, Consigliere Repubblica Futura.

Leggi la nota di Repubblica Futura





