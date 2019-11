RF: "Dc e Rete in trepida attesa di convolare a giuste nozze"

"Dopo due anni e mezzo di convivenza more uxorio, RETE e DC sono in trepida attesa di convolare a giuste nozze". Così RF secondo cui "le pubblicazioni di matrimonio sono già ufficiali e sono quelle delle pre-dichiarazioni di voto in cui le due forze politiche si promettono vicendevolmente la fedeltà. Certamente - continua Repubblica Futura - è servito un “ruffiano” (inteso come facilitatore), interpretato provvidenzialmente da certi dirigenti di LIBERA". Una futura alleanza per Rf non ancora del tutto esplicitata per non scontentare - sostengono - i rispettivi elettori che la pensano diversamente su molti argomenti. Al momento la soluzione trovata - osserva infine Rf - è semplicemente di non parlare di programmi se non in modo fumoso".



