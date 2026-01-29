TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:30 RF: "Difendiamo il potere d’acquisto dei salari! Dal Governo politiche catastrofiche" 19:26 Segreteria Esteri: "Nessuna censura, ma il rigoroso adempimento di obblighi internazionali e interni" 18:24 San Marino con l'Apce a difesa della Groenlandia 18:02 La chitarra d'Australia da noi 17:42 Usa - Iran: continuano a salire le tensioni dopo le minacce di Trump 15:23 Eleonora Palmieri dimessa dal Bufalini: "Grazie a chi ha curato le mie ferite e a chi continua a sostenermi" 15:06 Sandbox normative, Fabbri: "Norma che valorizza tantissimo le caratteristiche di San Marino" 14:06 “Sui social violenza verbale e razzismo che influenzano i giovani”, gli insegnanti chiedono di fermare i linguaggi d'odio 13:47 Al via "SMUVI", il nuovo servizio bus a chiamata 12:55 Kristoffersen riscrive la storia della Planai
  1. Home
  2. News
  3. Politica

RF: "Difendiamo il potere d’acquisto dei salari! Dal Governo politiche catastrofiche"

Sollecitata "una politica chiara e condivisa"

29 gen 2026
RF: "Difendiamo il potere d’acquisto dei salari! Dal Governo politiche catastrofiche"

Repubblica Futura denuncia "il continuo calo del potere d’acquisto dei lavoratori", aggravato - sostiene - dalle riforme previdenziale e Igr, e dall’inflazione. Secondo il partito d'opposizione, le politiche degli ultimi governi hanno aumentato le trattenute e ridotto i salari reali senza introdurre misure strutturali di sostegno. 

RF accusa il Governo di ignorare il tema dei redditi delle famiglie, mentre prosegue con riforme inefficaci e spese poco trasparenti. Critica inoltre "il divario ormai siderale tra la casta che governa - scrive - e i cittadini" e la retorica sui “dati economici positivi”. RF rivendica alcune sue proposte approvate, come il dimezzamento delle rette dei centri estivi, ma giudica insufficienti i risultati complessivi. Sollecitata infine "una politica chiara e condivisa" come priorità a difesa dei salari.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica