CARO VITA RF: "Difendiamo il potere d’acquisto dei salari! Dal Governo politiche catastrofiche" Sollecitata "una politica chiara e condivisa"

Repubblica Futura denuncia "il continuo calo del potere d’acquisto dei lavoratori", aggravato - sostiene - dalle riforme previdenziale e Igr, e dall’inflazione. Secondo il partito d'opposizione, le politiche degli ultimi governi hanno aumentato le trattenute e ridotto i salari reali senza introdurre misure strutturali di sostegno.

RF accusa il Governo di ignorare il tema dei redditi delle famiglie, mentre prosegue con riforme inefficaci e spese poco trasparenti. Critica inoltre "il divario ormai siderale tra la casta che governa - scrive - e i cittadini" e la retorica sui “dati economici positivi”. RF rivendica alcune sue proposte approvate, come il dimezzamento delle rette dei centri estivi, ma giudica insufficienti i risultati complessivi. Sollecitata infine "una politica chiara e condivisa" come priorità a difesa dei salari.

