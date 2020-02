RF: dito puntato contro Governo e Maggioranza sulla Giustizia

Repubblica Futura fa sapere di aver depositato nei giorni scorsi 2 interpellanze su temi di forte attualità. Il primo riguarda il "giuramento dei due nuovi giudici d'appello", che – secondo RF - “sta inspiegabilmente ritardando”, nonostante la recente sentenza del Collegio Garante. Il Partito chiede allora di conoscere tutti gli atti che il Governo o altre Istituzioni hanno compiuto in merito alla vicenda. Dito puntato, poi, contro il progetto di legge depositato dalla Maggioranza, che – recita una nota - “in soli 3 articoli modifica sostanzialmente la composizione del Consiglio Giudiziario Plenario”, ed “elimina la facoltà del diritto di voto al Dirigente del Tribunale”. L'altra interpellanza riguarda il “decreto che prevede una imposta sugli immobili detenuti dalle società che non siano sede dell'attività economica”. Si chiede, in particolare, di sapere il valore degli immobili sui cui le banche non pagheranno la “patrimoniale, diviso per istituto, ed il gettito che verrà meno rispetto alle attese”.