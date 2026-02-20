TV LIVE ·
RF, Dml e Rete depositano pdl per Commissione d'inchiesta immediata

Previsti due step: da subito gli accertamenti sui fatti fino ad ottobre 2025 e da ottobre 2026 l'indagine esplorerebbe gli accadimenti successivi

di Luca Salvatori
20 feb 2026

I tre partiti di opposizione, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete, hanno depositato il pdl per l'istituzione dei una commissione d'inchiesta sui fatti della tentata scalata a Bsm e sul piano parallelo. Previsti due step: nel primo, pressoché immediato, la commissione si dovrebbe concentrare sulla vicenda della tentata scalata a Banca di San Marino, fino allo scorso mese di ottore. Il secondo step, a partire da ottobre 2026, prevede invece l'estensione dell'inchiesta ai fatti successivi, relativi al cosiddetto “Piano Parallelo”. "Nessuna volontà di interferire con le indagini della magistratura – hanno sottolineato in conferenza stampa Emanuele Santi di Rete, Nicola Renzi di RF e Fabio Righi di Dml – ma occorre approfondire le eventuali responsabilità politiche e fare luce sulle ombre attorno alla trattativa per l'acquisto di Bsm, fin dall'inizio”.




