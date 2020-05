OPPOSIZIONE RF: "E’ in atto da tempo una guerra asimmetrica sul Tribunale"

Repubblica Futura torna sul tema giustizia: “E’ in atto da tempo – scrive - una guerra per sovvertire l’ordine nel sistema giudiziario e smantellare il Tribunale, rimodellandolo – questa è l'accusa - secondo principi discutibili ma molto cari a qualche avvocato di maggioranza, a qualche ex sottosegretario di Stato alla giustizia, a qualche miracolato del conto Mazzini. Se si vuole avere credibilità, anche esterna, - conclude RF - serve una giustizia autorevole e non un ramoscello che si piega ai desideri della politica”.



