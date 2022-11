RF e Libera all'attacco "il Consiglio analizzi l'operato del Segretario Canti"

Dura nota di Repubblica Futura, che dopo l'annuncio dell'incontro chiesto dal Segretario Stefano Canti ai Capitani Reggenti, si chiede se sia arrivato il momento di analizzare in Consiglio Grande e Generale un operato che definisce “inqualificabile” e di trarne le dovute conseguenze. Sia RF che Libera, rilevano come il Segretario al Territorio non risponda alle interpellanze.

“È un bugiardo seriale” scrive Libera, “La più eclatante che ha raccontato – si legge- per convincere i suoi Colleghi di maggioranza a votare l'OdG per la salvaguardia dei diritti acquisiti sulle aree instabili, affermando che Boeri fosse d'accordo. Poi abbiamo visto come è andata a finire. Boeri si è rifiutato di sottoscrivere il PRG che Canti ha prodotto e nell’intervista di oggi, Canti sostiene di aver operato in ottemperanza di un OdG carpito con la menzogna” .