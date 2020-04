RF: "Economia lasciata sola, no a politica dei tagli" 13 domande sulla gestione dell’emergenza. Dai canali di reperimento della liquidità, alla politica dei tagli, sulla gestione sanitaria, come anche sugli strumenti di sostegno all’economia e al lavoro

Critiche al Governo, proposte e una serie di domande su tutti i fronti toccati dall’emergenza Covid. Torna l’accusa all'esecutivo di autoreferenzialità - ricordando che solo dopo "un mese dall’inizio delle misure restrittive, ci sia stata una timida occasione di confronto con la politica”; di agire per sola decretazione d’urgenza senza aver dato risposte al Paese: “mancati interventi a sostegno dell’economia e della liquidità delle aziende, come per reperire i finanziamenti necessari ad evitare una dannosa politica dei tagli" .

Rf invoca “un ‘progetto-paese’, una idea chiara dell’economia post-crisi e degli strumenti per farla lavorare e crescere al meglio, progetto che non sappiamo se esista e come sia configurato". Torna sul declassamento operato da Fitch: “decisione generata – dice RF - al netto dell’emergenza sanitaria, anche da un approccio approssimativo da parte del Governo, laddove si parla di un piano da 150-200 milioni di debiti per sostenere l’economia senza dire dove reperire questi soldi e come ripagarli”. Preoccupazione e perplessità, poi, sulla gestione dell’emergenza sanitaria, indicando nei casi in aumento un rischio per la salute dei cittadini e la riapertura delle attività, ma soprattutto rilevando contraddizioni: “Arlotti e Rinaldi che dicono cose diverse sui tamponi, il preoccupante caso del focolaio in Medicina, la scarsità dei dispositivi medici di protezione, l’approssimativa gestione delle quarantene e le voci di fughe di operatori sanitari italiani”. A questi elementi chiede risposta: 13 domande, dai canali di reperimento della liquidità, alla politica dei tagli – a tfr e pensioni –, la gestione sanitaria dell’emergenza Covid, appunto; fino agli strumenti di sostegno all’economia e a settori particolari, quali il turismo.

Il comunicato integrale di Repubblica Futura

