RF focus sul bilancio: “Da noi portate proposte e visioni per un futuro di crescita per il paese”

È un analisi dettagliata sulla finanziaria quella fatta da Repubblica Futura, partendo degli oltre 60 emendamenti presentati. “Non siamo soddisfatti della manovra – afferma Nicola Renzi – governo e maggioranza non hanno fatto ne spendig review, ne proposte per lo sviluppo del paese”. Nota positiva, ironizza Renzi, il clima in comma comunicazione: “Ci fa ben sperare per il prossimo anno”.

Maria Katia Savoretti entra nel dettaglio partendo dall'emendamento accolto su rette dimezzate e tempi ampliati per i centri estivi: “Siamo contenti di essere riusciti a portarlo a casa – dice – un primo passo verso le necessità delle famiglie”.

Miriam Farinelli interviene sul congedo di paternità: “La nostra proposta – spiega – era di estenderlo per i primi tre mesi dalla nascita del figlio con un indennità del 100%. Il padre è parte integrante della famiglia, è la figura che più di tutti può sostenere le madri in ottica di prevenzione della depressione post partum”.

Matteo Casali apre il suo intervento rispondendo alle accuse della maggioranza, rivolte alle opposizioni, di aver “abusato del diritto di parola”: “Già di per se è un ossimoro – dice – ma poi se come più volte abbiamo chiesto ci fossero stati dei confronti preventivi, avremmo potuto affrontare i tanti argomenti sul piatto in sedi anche più appropriate”. Parla poi del sistema di raccolta rifiuti: “La nostra proposta era di estendere il porta a porta su tutto il territorio con conseguenti risparmi per lo stato – spiega – ma l'esecutivo ha scelto la strada di un sistema misto con costi molto maggiori che potranno essere attesi anche nell'ordine di 500.000 euro all'anno”.

"Abbiamo portato a casa alcuni degli emendamenti che avevamo presentato - interviene Andrea Menicucci - che aiutano le famiglie, aiutano i lavoratori e che vanno ad immaginare un centro storico nuovo, rinnovato e moderno. Però purtroppo ci sono state delle dinamiche che abbiamo definito avvilenti, di assenza di confronto e di problemi che sono emersi durante proprio questo svolgimento del dibattito sulla legge finanziaria".

Proprio sul confronto in aula Sara Conti aggiunge: “L'aspetto più avvilente di questa finanziaria è stato il silenzio della maggioranza”. Sulle proposte portate da RF sottolinea: “Seguono una visione di crescita futura per il paese”.

Enrico Carattoni conclude con la cronaca giudiziaria degli ultimi giorni, in particolare riferendosi all'udienza dedicata alle eccezioni preliminari nel processo legato alle vicende della GalassiaCis. Al centro la registrazione tra l'ingegner Marino Grandoni e un soggetto di nome Nicola: “L'aspetto più grave – afferma Carattoni – è che la natura delle prove è stata tenuta nascosta fino ad oggi, veicolando il falso messaggio che l'interlocutore della telefonata fosse un esponente di Repubblica Futura”.

"Si supera un certo capito - commenta Nicola Renzi - col tempo le verità vengono fuori. Possono essere verità che fanno male per un po' di tempo, ma poi alla fine tutto emerge in maniera chiara e io ne sono molto contento".



Nel servizio le interviste ad Andrea Menicucci (Repubblica Futura) e Nicola Renzi (Repubblica Futura)

