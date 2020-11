RF: “Governo alla deriva” su bilancio e debito estero Repubblica Futura parla di “Paese sull'orlo del precipizio”. Ribadita, in conferenza stampa, la disponibilità a formulare proposte concrete; “non è il momento di fare guerre di trincea”

“Temiamo che questa volta stipendi, pensioni e tredicesime, possano davvero essere a rischio”. E' il grido d'allarme di RF, che parla di “Paese sull'orlo del precipizio”. Focus, innanzitutto, sulla Previsione di Bilancio, che la prossima settimana arriverà in Consiglio in prima lettura. Da una prima analisi – ha detto Sara Conti – l'impressione è che ci si trovi di fronte ad un “finto bilancio pre-elettorale”; con “interventi spot” privi di copertura economica. Manca completamente un “progetto Paese”, ha aggiunto; e qualora arrivassero finanziamenti sarebbero “impiegati per coprire il deficit”. Che potrebbe oscillare – è stato detto – tra i 160 e i 200 milioni. Annunciati emendamenti migliorativi al pdl; dove non mancano – ha sottolineato Conti – “proposte interessanti”. Come la riqualificazione energetica degli edifici, o la residenza atipica per i pensionati. “Alcune idee sono buone, ma realizzate molto male”, ha aggiunto Nicola Renzi.

Espressi forti timori, invece, per l'emissione di “titoli irredimibili per Carisp”, poiché l'anno prossimo – ha ammonito - si rischierebbero “500 milioni di ulteriore debito”. E soprattutto è stata chiesta all'Esecutivo “trasparenza”, anche sui progetti infrastrutturali. In Aula faremo proposte, ha annunciato Renzi; ma prima ci rivolgeremo ai cittadini. E poi il capitolo debito estero. “Quella del piazzamento dei bond sta diventando una barzelletta”, ha detto. Governo accusato anche di non aver ascoltato i suggerimenti di RF: dialogo stretto con il Fondo Monetario, piano preventivo di riforme strutturali, e così via. Oggi, è stato aggiunto, l'Esecutivo “dice di volersi rivolgere a player privati per un prestito ponte di 150 milioni”. Repubblica Futura invoca chiarezza sulle condizioni e condivisione. In conferenza stampa, infine, è stata ribadita la disponibilità di RF al confronto sul tema Covid, con l'auspicio che si riesca a mantenere la piena operatività dell'ospedale. Infine un argomento caldo: la Giustizia. “Si continuano a prendere decisioni senza il rispetto rigoroso della legge”, ha detto Sara Conti. “Abbiamo fatto un'apertura di credito” al nuovo Dirigente del Tribunale – ha aggiunto -; “continueremo ad osservare ciò che accadrà”.

Nel servizio l'intervista a Nicola Renzi - Repubblica Futura

