RF: Governo e Maggioranza “fuori controllo”; dalla riforma fiscale alla vicenda del pedofilo Dure critiche sul dossier IGR: “la Commissione Finanze è stata gestita come una operetta in cui l'Opposizione è stata resettata”

RF: Governo e Maggioranza “fuori controllo”; dalla riforma fiscale alla vicenda del pedofilo.

Critiche a 360 gradi a Governo e Maggioranza da parte di RF, che reclama “chiarezza” e “rispetto dei cittadini”. In una nota si parla di “pastrocchio IGR”, giudicando inadeguata l'azione del Segretario alle Finanze. “Le 10.000 persone in piazza hanno manifestato contro la San Marino da bere di Gatti”, continua il comunicato; dove si fa cenno anche ad alcune indicazioni del Fondo Monetario, ad esempio riguardo ai “rischi esterni al ribasso”. Sguardo ora al 7 ottobre, quando riprenderanno i lavori della Commissione. RF si chiede se in quell'occasione ricominceranno “liti” e “siparietti” in seno al fronte governativo. E pure sulla “vicenda del pedofilo” invoca trasparenza su eventuali responsabilità. “Attendiamo – recita la nota - di conoscere il riferimento promesso in Commissione Affari di Giustizia”.

